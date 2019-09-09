Son Dakika Haberleri: Batman'da öğrencilere kırtasiye yardımı
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Batman'da öğrencilere kırtasiye yardımı

2 saat önce

Batman Umut Kervanı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Batman'da öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Batman Umut Kervanı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.


Batman Umut Kervanı Genel Sekreteri Faysal Rüzgar, yeni eğitim öğretim yılında çocuklar için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hayırsever esnaf ve vatandaşlarla görüştüklerini dile getiren Rüzgar, hayırseverlerin desteği ile öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını aktardı.

Rüzgar, "Biz de bu hayırseverlerin yardımlarına köprü olup bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bir çalışma başlattık ve çocuklara kırtasiye yardımında bulunduk." dedi.


Yardımları 350 öğrenciye ulaştıracaklarını dile getiren Rüzgar, hayırsever vatandaşların desteği devam ettiği sürece yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Rüzgar, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuklar da yardımlardan dolayı mutlu olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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