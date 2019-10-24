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Batman'da öğrenme şenliği

1 saat önce

Batman'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.

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Batman'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.

Batman 15 Temmuz Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen etkinliğe Batman Vali Yardımcısı Tuğba Pilot, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Serik ile kurum yetkilileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantlarında yer aldığı şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Pilot, yaptığı açıklamada, her yöreye has ürünlerin sergilendiği stantların farklı kültürlere ait ürünleri bir araya getirmesi bakımından renkli görüntüler oluşturduğunu belirterek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ise düzenlenen şenliğin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu etkinliğe destek veren bir çok kurum ve kuruluşlarımız var, hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında bir şey öğrenmek istiyorum diyen herkesin buradan öğreneceği birçok tecrübe var." dedi.

Batman, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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