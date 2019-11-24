Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

BATMAN'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü.

24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Batman'da görev yapan 3 bin öğretmen bir araya gelerek, şehit edilen meslektaşları için yürüyüş düzenlendi. Valilik önünde toplanan öğretmenler, ellerinde şehit edilen meslektaşlarının fotoğrafları ve Türk bayrağıyla Batman Öğretmenevi'ne yürüdü.