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Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı

06.09.2021 17:21
Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ilk günüde okul önlerinde pandemi kuralları ve asayiş uygulaması denetim yaptı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ilk günüde okul önlerinde pandemi kuralları ve asayiş uygulaması denetim yaptı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem korona virüs kapsamında hem de genel konularda okullar önünde denetim başlattı. Denetimlere Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler okul önündeki öğrencilere maske ve mesafe uyarısı yapıp, aşı olmaları konusunda da tavsiyede bulundu. Okul önünde duran şüpheli şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler araçları da durdurup arama yaptı. Trafik polisleri de sürücülerin evraklarını inceledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eren Reçber "Bugün emniyet olarak valimiz, emniyet müdürümüzün talimatlarıyla daha önceden oluşturulan ekiplerimizle bütün okullarımızı kontrol altında tuttuk ve eğitim öğretim süresi boyunca devam edecektir. Yeni oluşturulan uzman ekiplerimiz var uzman ekiplerimizde narkotik, asayiş ve çocuk şubeden eğitimli polislerimiz var. Her okul bölgesinde sorumlu müdürlerimizle beraber iletişim halinde buraları takip edecekler. Bunun yanı sıra servislerimiz yol güzergahındaki trafiğimiz kontrol altında tutuldu. Daha önceki denetimlerimizi artırarak devam etti. Bundan sonra okulların açılması ile birlikte devam edecektir. Resmi ekiplerimiz olarak 20'ye yakın asayiş ekibimiz 15 tane trafik ekibimiz ile birlikte sahadaydık. Her okulumuzda trafik ile alakalı asayiş ile alakalı bütün denetimlerimiz eksiksiz yerine getirildi. Bizim ricamız bu eğitimler bu denetimler ve daha önce trafik ile alakalı eğitimlerimiz devam ederken aşı konusunda değinmek istiyoruz. Her vatandaşımızın her görevlimizin aşılarının kesinlikle olmasını istiyoruz. Eğitim öğretim dönemimin sürecinin kesintisiz devam etmesi için biz her türlü kendi açımızdan tedbirimizi alıyoruz. Aşı yaparak Covide-19 yenilmemek istiyoruz. Bu dönemi başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Okul önünde konuşan Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Haşimoğlu vali ve emniyet müdürüne teşekkür etti. Haşimoğlu, "Bütün yıl boyunca geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da onların desteklerinin arkamızda olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz daha güvendedir. Okul içerisinde gerek okul dışında sağlanan imkanlarla her alanda sadece güvenlik açısında değil narkotik anlamında alınan tedbirlerle çok güzel sonuçlara ulaştığımızı biliyoruz. Tamamen öğrenci ve velilerimiz için yapılan bu çalışmaları taktir ile karşılıyoruz ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BATMAN

Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı
Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı
Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı
Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı
Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Asayiş, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da okul önlerinde pandemi ve asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika


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