Batman'da okul servis araçları denetlendi - Son Dakika

Batman'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde servisler için çalışma ruhsatı, şoför tanıtım kartı ve yolcu kapasitesinin uygunluğu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Polis ekipleri araçlarda bulunan öğrencilere de koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.