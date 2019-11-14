Batman'da okul yararına kermes

Batman'ın Sason ilçesinde Yunus Emre İlkokulunda öğrenciler, veliler ve öğretmenler okul yararına kermes düzenledi.



Okul Aile Birliği ve okul yönetimi işbirliği ile düzenlenen kermeste, öğrenciler evden getirdikleri yöresel yemekleri, pasta, tatlı ve börekleri satışa sundu.

Kermese katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Yücesan da vatandaşlarla birlikte kermesten alışveriş yaptı.

Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mehmet İrfan Altun, kermeste toplanan paranın okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinde kullanılacağını söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Elif Belge de, etkinlik sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin kaynaşmasının sağlandığını aktardı.