Batman'da okulda deprem tatbikatı - Son Dakika

Batman'da okulda deprem tatbikatı
6 saat önce
Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı.
"1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler öğrencilere uygulamaları olarak gösterildi.
Tatbikatta okul müdürü Hanifi Ekinci de yer aldı.
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