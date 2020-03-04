Batman'da okulda deprem tatbikatı - Son Dakika
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Batman'da okulda deprem tatbikatı

6 saat önce

Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı.

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Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı.


"1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler öğrencilere uygulamaları olarak gösterildi.

Tatbikatta okul müdürü Hanifi Ekinci de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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