Okul dönüşü arabanın çarptığı çocuk, yaralı halde koşarak kaldırıma oturdu

Kaza, ilçenin en işlek yolu olan İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde okul çıkışı evine gitmekte olan Yiğit Efe Taşdelen, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNİP YANINA KOŞTU

Yere düşen Yiğit Efe, daha sonra kalkıp koşarak kaldırımda oturdu. Sürücü, aracından inerek çocuğun yanına koştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk tedbir amaçlı Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DERHAL BURAYA ÜST GEÇİT YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Her gün okul çıkışı kazaların meydana geldiğini dile getiren amca Hadi Taşdelen, "İlla canlarımızı toprağa mı vermemiz gerekiyor. Kozluk gibi büyük bir ilçede, böyle işlek bir cadde üzerinde herhangi trafik işaret lambası veya bir üst geçit olmaması kazalara davetiye çıkarıyor. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Derhal buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz" dedi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.