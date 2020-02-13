Batman'da okullar tatil edildi - Son Dakika

Batman'da yoğun kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.



Batman Valiliği kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçeler ile tüm köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını açıkladı. - BATMAN