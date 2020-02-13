Batman'da okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da okullar tatil edildi - Son Dakika

Batman'da okullar tatil edildi

6 saat önce

Batman'da yoğun kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Batman'da okullar tatil edildi, System.String[]

Batman'da yoğun kar sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.


Batman Valiliği kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçeler ile tüm köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını açıkladı. - BATMAN

Batman Valiliği, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:20:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]