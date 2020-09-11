Batman'da okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

Sanayi Bakanlığının geliştirdiği Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu kapsamında Batman'da tüm okullar gerekli hazırlıkları yaparak öğrencilerini beklemeye başladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Batman'da 326 ilkokul, 39 anaokulu ile bünyesinde anaokulu bulunan 200'e yakın ilkokulda toplam 28 bin 500 öğrenci eğitime başlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 21 Eylül'de bakanlığın almış olduğu karar doğrultusunda okul öncesi anaokullarında ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

21 Eylül'de Batman'da 28 bin 500 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını ifade eden Kurtaran, yüz yüze eğitim konusunda tüm okullarda çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Kurtaran, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta da okullarımızı yeniden inceleyip varsa eksiklerimizi gidereceğiz. Bakanlığımızın sanayi bakanlığı ile geliştirdiği Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu bulunuyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından da onaylanan bu kılavuz doğrultusunda okullarımızda idarecilerimiz ve personellerimizle bütün hazırlıklar yapıldı."

Velilerin okullara davet edilerek alınan tedbirleri görmesinin sağlandığını da dile getiren Kurtaran, okulların en güvenilir yerler olduğunu kaydetti.

Kurtaran, "Velilerimiz okullara gelip öğrencilerinin kitaplarını da alıyorlar. Velilerimiz okullarda almış olduğumuz tedbirleri yerinde görmüş oluyor. İnşallah velilerimiz hiçbir endişe duymadan çocuklarını okullarımıza getirecekler ve biz de çocuklarımızı bir haftalık uyum eğitimine tabi tutacağız. Okullarımız en güvenli yerlerdir. Öğretmenin yanı her zaman en güvenli yerdir. Bu anlamda hiçbir velimizin tereddüttü olmasın." diye konuştu.