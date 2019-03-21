Son Dakika Haberleri: Batman'da Olaylı Neruz: 32 Gözaltı, 1 Yaralı

Batman'da Olaylı Neruz: 32 Gözaltı, 1 Yaralı

49 dakika önce

Batman'da düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında 32 kişi gözaltına alınırken, ismi öğrenilmeyen 1 çocuğun atılan taşlar nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Batman'da Olaylı Neruz: 32 Gözaltı, 1 Yaralı, System.String[]
Batman'da düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında 32 kişi gözaltına alınırken, ismi öğrenilmeyen 1 çocuğun atılan taşlar nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) tertip komitesi tarafından Pazaryeri Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında örgüt lehine slogan atan, PKK bayrağı açan ve polise taş attığı belirlenen 32 kişi gözaltına alındı. Atılan taşlar nedeniyle yaşı küçük olduğu belirtilen bir çocuğun da gözünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

LASTİK YAKARAK GÖSTERİ YAPMAK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ Nevruz kutlamalarına katılan kalabalık dağıldıktan sonra farklı noktalarda lastik yakarak gösteri yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen gösteri yapan grupları müdahale edildi. Polisin müdahale ettiği gruplar dağıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı Nevruz kutlamaları sırasında PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 32 kişi gözaltına alınarak, Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Osman Arslan - Hüseyin Sakar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

Pazaryeri, Halkların Demokratik Partisi, Batman, Güncel
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