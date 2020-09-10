Öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu - Zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bahçelievler Mahallesi 'nde bulunan metruk bir binada boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Vedat T'ye (59) ait olduğu belirlendi.

Batman 'da, boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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