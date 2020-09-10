Batman'da, boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Vedat T'ye (59) ait olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli Y.Ç. (18), suç aletiyle yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu - Zanlı tutuklandı - Son Dakika