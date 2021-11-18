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Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika

Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

18.11.2021 11:00
Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

Batman'da oltalama olarak bilinen phishing yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Batman'da oltalama olarak bilinen phishing yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden phishing yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 adet banka kartı, 7 adet cep telefonu, 6 adet simkart, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayara el konuldu. Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - BATMAN

Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı
Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı
Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika


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