Son Dakika Haberleri: Batman'da Oluşan Obruk Kapatıldı

Batman'da Oluşan Obruk Kapatıldı

49 dakika önce

Batman Silvan Karayolu'nda, 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğindeki obruk kapatıldı.

Batman Silvan Karayolu'nda, 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğindeki obruk kapatıldı.

Alınan bilgiye göre Batman-Silvan karayolunun 10. kilometresindeki Bıçakçı köyü yakınlarında 12 metre derinliğinde, 8 metre genişliğinde obruk oluştu.

Obruğu fark eden köy sakinleri, durumu jandarma ile karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, karayolunu tek taraflı trafiğe kapattı, karayolları ekipleri ise obruğun doldurulması için çalışma başlattı.

Ekipler, 15 kamyon malzeme ile obruğu doldurdu.

Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:06 Kaynak: AA

Jandarma, Silvan, Batman, Güncel
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