Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı - Son Dakika
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Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı

29.06.2022 13:57
Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı

Batman'da tartıştığı kız arkadaşını silahla vuran şahıs, aynı silahla kendisine de ateş etti. Ağır yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı.

Batman'da Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. S.K., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce tartıştığı sevgilisini sonra kendini vurdu

DURUMLARI AĞIR

Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı - Son Dakika
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