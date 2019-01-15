Batman'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon
2 saat önce
Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Batman
'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde 2-11 Ocak'ta ardışık zamanlarda icra edilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan bu örgüt çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, askerlikten tamamen veya kısmen kurtulmak için hile yapmak, menfaat temin etmek, görevi kötüye kullanmak suçlarını örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:29 Kaynak: AA
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