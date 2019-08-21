Son Dakika Haberleri: Batman'da orman yangını
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Batman'da orman yangını

6 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçenin Akçakışla köyüne bağlı Damarlı Mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve Akçakışla köyüne yaklaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akçakışla, Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:04 Kaynak: AA
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