Batman'da otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek - Son Dakika

Batman'da otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlerin etkin uygulanması için Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Batman'da otel ve konaklama tesislerine

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlerin etkin uygulanması için Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi konaklama tesislerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılacağı belirtildi.

Buna göre ayrım olmaksızın özel ve kamuya ait tüm konaklama tesislerinde müşterilerden HES uygulaması üzerinden kod istenecek. Sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilebilecek. Aksi davranan işletmelerin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda HES kodu denetiminin aktif uygulanacağı kaydedilen açıklamada alınan diğer kararlar şöyle sıralandı:

"Organize sanayi bölgesinde yer alan kuruluşların, özellikle tekstil sektörünün Kovid-19 uyumlu denetlenmesine ve çalışma saatlerinde düzenlenme yapılmasına, öğrenci ve okul personelinde vaka veya temaslı tespit edilmesi durumunda okul yönetimlerince sürecin takip edilmesine ve Milli Eğitim Müdürlüğünce koordinasyonun sağlanmasına, İŞKUR ve SGK tarafından pandemi tedbirlerinin uygulanması konusundaki takip İSG uzmanı ve iş yeri hekimlerince yaptırılacaktır."

HES kodu, Batman, Otel, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da otel ve konaklama tesislerine 'HES kodu'yla girilebilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, yönetime verdi veriştirdi: Bunu söylediğimde bazıları alınıyor Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme         
00:25
Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti         
23:37
191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı 191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı         
22:01
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar         
10:45
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 03:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei