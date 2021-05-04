Batman'da otobüs terminalinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor - Son Dakika

Batman'da otobüs terminalinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
04.05.2021 11:59
Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (BAŞTİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde onarım ve bakım çalışması yapılıyor.
Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (BAŞTİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde onarım ve bakım çalışması yapılıyor.
Tam kapanmayla birlikte yolcu ve araç sirkülasyonunun azaldığı BAŞTİ'de deforme olan ve tadilat gerektiren alanlarda yenileme çalışması başlatan Batman Belediyesi, çalışmalarının yüzde 90'lık kısmını Ramazan Bayramına kadar bitirmeyi hedefliyor.
Peron zemininde deforme olan fayansların bazalt taşları ile değiştirileceği yenileme çalışmalarında duvarlara kompozit kaplama, özel araç parkında asfaltlama, dış alan aydınlatılmasında ise led armatürler kullanılacak.
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