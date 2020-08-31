Batman'da otomobil çocuk parkına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çocuk oyun parkına daldı. Parkta oturan 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Batman merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 34 AN 3591 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çocuk oyuna park alanına girdi. Parkta oturan 3 kişi aracın çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:33 - Kaynak: İHA
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