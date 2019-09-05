Batman'da otomobil ile yük arabası çarpıştı: 1 ölü
49 dakika önce
Batman'da bir otomobil ile yük arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
Batman'da bir otomobil ile yük arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edilen bilgiye göre kaza, Güney Çevreyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır yolu istikametine doğru seyreden ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile sürücülüğünü Hasan Özer'in (26) yaptığı üç tekerlekli yük arabası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle el arabası sürücüsü Özer, metrelerce savruldu.
Kazada ağır yaralanan Özer, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı bölge devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BATMAN
Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti İmamoğlu'nun düğününe katıldığı damada "Terör örgütüne yakınlar" diyen Burhan Kuzu hakkında suç duyurusu Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor