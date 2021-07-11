Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı

BATMAN - Batman'ının Kozluk ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan arabadan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.