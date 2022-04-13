Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

13.04.2022 14:51
Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Gercüş istikametine giden 72 AAZ 925 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk tedavisini yaptıktan sonra Gercüş Devlet hastanesine sevk etti. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

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Otomobil, Gercüş, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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