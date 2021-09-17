BATMAN'DA OTOMOBİL YÖN LEVHASINA ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALI - Son Dakika

BATMAN'da, yön levhasına çarpan otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Ramazan Kardaş (37) ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gercüş ilçesi Ayrancı geçidi rampasında meydana geldi. Midyat'tan Gercüş yönüne giden Ramazan Kardaş'ın kullandığı 34 BB 8281 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yön levhasına çarptı. Araç, hurdaya dönerken, sürücü Kardaş da koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardaş, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Ramazan Kardaş, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.