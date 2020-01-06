Batman'da otomobilde 110 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da otomobilde 110 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da otomobilde 110 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da otomobilde 110 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Batman'da otomobilde 110 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da otomobilde 110 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otomobille kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Batman- Diyarbakır kara yolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek "Sarıkız" ile arama yapan ekipler, paketler halinde 110 kilo 200 gram esrar buldu.

Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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