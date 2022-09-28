BATMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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BATMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

28.09.2022 22:54

BATMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Faysal Altay, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

BATMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Faysal Altay, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt Çevre Yolu üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Faysal Altay'a sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Altay ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine hastanenin sağlık görevlileri Altay'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeyle hastaneye götürülen Altay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerindeki otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, Altay'ın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Altay'ın yakınları morgun önüne akın ederken, sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BATMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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