Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

20.09.2022 11:12
Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Batman- Beşiri kara yolunun Kıra Dağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZR 296 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) tekstil işçilerini taşıyan 72 C 0089 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile 10 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Batman, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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