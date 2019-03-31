Son Dakika Haberleri: Batman'da Oy Sayımına Başlandı

Batman'da Oy Sayımına Başlandı

1 saat önce

Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimi bugün sabah saat 07.00'da başlayıp 16.00'da sona erdi.

Batman'da Oy Sayımına Başlandı, System.String[]
Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimi bugün sabah saat 07.00'da başlayıp 16.00'da sona erdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 32 ilde saat 07.00'da başlayan yerel seçimler tamamlanarak oy sayımına başlandı. Oylar sandık görevlileri tarafından tutanaklarla sayılarak Batman Adliyesine götürülerek İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

Sabah, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Sezen Aksu Bu Kez Oyunu Kullandı İstanbul ve Ankara'dan İlk Seçim Sonuçları Gelmeye Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 19:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Oy Sayımına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]