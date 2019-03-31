Batman'da Oy Sayımına Başlandı
1 saat önce
Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimi bugün sabah saat 07.00'da başlayıp 16.00'da sona erdi.
Batman
'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimi bugün sabah saat 07.00'da başlayıp 16.00'da sona erdi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde 32 ilde saat 07.00'da başlayan yerel seçimler tamamlanarak oy sayımına başlandı. Oylar sandık görevlileri tarafından tutanaklarla sayılarak Batman Adliyesine götürülerek İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:33 Kaynak: İHA
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
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