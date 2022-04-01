Batman'da özel öğrencilerin projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi - Son Dakika
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Batman'da özel öğrencilerin projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi

01.04.2022 14:37
Batman'da özel öğrencilerin projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi

Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda özel gereksinimli öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde yaptığı projeler sergilendi.

Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda özel gereksinimli öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde yaptığı projeler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen fuarda, 10 öğrencinin hazırladığı 8 proje sergilendi.

Fuara katılan TÜBİTAK Proje Yarışmaları Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, stantlarını gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Çavuş, projelerin büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, öğrencilerin sunumlarını ilgiyle dinlediğini söyleyerek,"Bu öğrencilerimize dokunmamız gerekiyor. Çok da güzel projeler ortaya koymuşlar. Dokunulduğunda ne kadar güzel şeyler yapabileceklerini aslında diğer çocuklardan çok farklarının olmadığını da gördüm." diye konuştu.

Çavuş, projelerle sorgulayan, araştıran, problem çözebilen çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çocukların bu projelerle hem ekip halinde çalışabilmeyi öğrendiklerini hem de özgüvenlerini ortaya koyabildiklerini ifade eden Çavuş, "Proje kişide sorgulamayı, sonuca gitmeyi öğretir. O açıdan öğrencilerin özellikle birlikte çalışması, üst düzey düşünebilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen bireylerin yetişmesinde, karar alabilen, aldığı karaların arkasında durabilen bireyler olması noktasında çok faydası olduğuna inanıyorum." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Bilim Fuarı, Batman, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da özel öğrencilerin projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da özel öğrencilerin projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi - Son Dakika
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