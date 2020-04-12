Batman'da parklar kapatıldı, oturma bankları kaldırıldı - Son Dakika

BATMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parklar kapatılırken, yayaların yoğun olduğu bölgelerdeki oturma bankları da kaldırıldı.

Batman Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlere her gün bir yenisini ekliyor. Belediye ekipleri daha önce bant çekerek önlem aldığı oturma banklarını yer yer geçici süreyle kaldırdı. Zabıta ekipleri, sosyal mesafenin ihlal edildiği güzergahlardan biri olan Batman'ın Turgut Özal Bulvarı'ndaki oturma banklarına şerit çekerek bir de uyarı yazısı yerleştirdi. 'Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım. Yan tarafı boş bırakalım. Evde kal Batman' yazılı küçük uyarı levhalarının yerleştirildiği Turgut Özal Bulvarı ile Gülistan Caddesi'nde kalabalıkların olduğu bölgelerdeki oturma banklarının bir bölümü koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kaldırıldı.