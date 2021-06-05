Batman'da patenli çocuk karayolunda ölüme meydan okudu - Son Dakika

Batman Siirt çevre yolunda seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen patenli bir çocuk ölüme meydan okudu. Çocuğun tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler ise şaşkınlıkla o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Olay, Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenle gezen bir çocuk, daha hızlı yolculuk yapabilmek için tehlikeli bir yöntem seçerek seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arkasına tutundu. Kamyonun arkasına tutunarak çevre yolunda ilerleyen çocuk, ölüme davetiye çıkardı. Hem kendisini hem trafiği tehlikeye sokan o çocuk karayolunda başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülendi. - BATMAN