Batman'da petrol atığına saplanan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Batman'da petrol atığına saplanarak mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Kaça Köyü yakınlarında bir köpek petrol atığına saplanarak mahsur kaldı. Köpeğin durumunu fark eden köylüler, itfaiye ekiplerine durumu iletti.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu köpek bulunduğu yerden çıkarılarak Batman Belediyesi Hayvan Bakım Evinde bakımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:37 - Kaynak: AA
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