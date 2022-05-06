Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı

06.05.2022 11:41
Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı

Batman'ın Karayün köyünde motosiklet ile TPAO kuyusuna ait fens telleri ve trafo yağı çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suç üst yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Batman'ın Karayün köyünde motosiklet ile TPAO kuyusuna ait fens telleri ve trafo yağı çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suç üst yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman ili merkez ilçesi Karayün Köyünde 26 Nisan 2022 tarihinde merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında TPAO kuyusuna ait fens tellerinin motosikletli 2 şüpheli şahıs tarafından kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takip neticesinde E.D. ve E.M. isimli şahıslar fens tellerini keserek bakır tel ve trafo yağını çaldığı esnada suçüstü yakalanmış olup, ele geçirilen malzemeler TPAO yetkililerine teslim edilmiştir. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D. ve E.M., hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı
Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı Malatya'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı Malatya'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Jandarma, Batman, Trafo, TPAO, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:50:42. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement