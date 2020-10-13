Batman'da Petrolkent Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman'da yapımı tamamlanan Petrolkent Gençlik Merkezi gençlere hizmet vermeye başladı.

Konumu itibarıyla şehrin yeni gelişme alanı olan Hasankeyf Bulvarı üzerinde yer alan gençlik merkezi özellik spora ve spor alanlarına ulaşamayan gençlere hizmet verecek.

Bahçesinde basketbol, voleybol, hentbol, futbol gibi farklı spor branşlarının yapılacağı alanların bulunduğu merkezde dini ilimler, müzik, görsel sanatlar ve kişisel gelişim atölyelerinde de gençlere birçok alanda eğitim verilecek.

Gençlik merkezi bünyesindeki kütüphane de gençlerin hizmetine sunulacak.