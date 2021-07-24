Batman'da pikap hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler Aslan ve Külkül ile pikapta bulunan Selim Aras yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hasan Aslan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Bağlarbaşı Mahallesi Lise Caddesinde Mehmet Külkül yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor

Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır