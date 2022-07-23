Batman'da piknik için gittikleri gölete giren 2 kadın boğuldu - Son Dakika
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Batman'da piknik için gittikleri gölete giren 2 kadın boğuldu

23.07.2022 14:14
Batman'da piknik için gittikleri gölete giren 2 kadın boğuldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde piknik yapmak için gittikleri gölete serinlemek amacıyla giren 2 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde piknik yapmak için gittikleri gölete serinlemek amacıyla giren 2 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Hasankeyf ilçesi Palamut köyü yakınlarındaki bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde ikamet eden Taymur ailesi, piknik yapmak için Ilısu Barajından gelen suyun oluşturduğu gölete gitti. İki kız kardeş, serinlemek için gölete girdi. Bir anda gölette çırpınarak kaybolan kadınlara yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi. Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri girdikleri göletten 2 kadını kurtarırken, ilk giren 2 kız kardeşe ulaşamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Batman itfaiyesi ile Jandarma Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman itfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) isimli kız kardeşlerin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Taymur kardeşlerin naaşları otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Hasankeyf, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da piknik için gittikleri gölete giren 2 kadın boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da piknik için gittikleri gölete giren 2 kadın boğuldu - Son Dakika
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