Batman'da PKK'lı Teröristlere Ait Telsiz Bulundu
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş, örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde, terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş, örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Balbaşı köyü Pazarcık
mezrasında terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Peri Kayalıkları bölgesinde kayalıklar arasına gizlenmiş, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin haberleşmede kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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