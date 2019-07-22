Son Dakika Haberleri: Batman'da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi
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Batman'da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi

40 dakika önce

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Batman'da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi, System.String[]
Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında kent girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik madde arama köpeği Maya ile yapılan aramada, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu. Gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
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