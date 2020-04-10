Batman'da polis çocukları 10 Nisan Polis Gününü kutladı - Son Dakika

Batman'da polis çocukları 10 Nisan Polis Gününü kutladı

BATMAN - Batman'da görev yapan polis çocukları, hazırladıkları videoda anne ve babalarının 10 Nisan Polis Gününü kutladı.

Batman'da görev yapan güvenlik görevlilerinin çocukları anne ve babalarına anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi. Çocuklar Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir klip hazırlayarak anne ve babalarının günlerini kutladı.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise mesajda, "10 Nisan Polis Günü aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktır. Teşkilatımızın 175. yıl kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilat mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.