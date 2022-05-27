Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

27.05.2022 14:51
Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Batman'ın Sason ilçesinde ülke genelinde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara bilgilendirme broşürleri astı.

Batman'ın Sason ilçesinde ülke genelinde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara bilgilendirme broşürleri astı.

Vatandaşların kalabalık olduğu Cumhuriyet Meydanında bulunan vatandaşlara el broşürleri dağıtarak uyarılarda bulunan Sason İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, bilinçli ve güvenli internet kullanımı, internetin olumlu ve olumsuz yanları, sosyal medya kullanımı konularında vatandaşların uyararak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, telefonla arayarak kendilerini polis, hakim veya savcı olarak tanıtanlara karşı, siber suç ve siber suçlara maruz kalındığında yapılması gerekenler, link atma yoluyla sosyal medya hesaplarının çalınması, çalınan ya da sahte sosyal medya hesaplarından gelen hediye vaatleri yoluyla dolandırıcılık, kripto yatırım dolandırıcılığı, sahte banka ve e-devlet benzeri siteler aracılığıyla dolandırıcılık gibi en son sanal dolandırıcılık yöntemleri hakkında farkındalık oluşturma amaçlı uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarılardan memnun olduklarını belirten ilçedeki vatandaşlar, dolandırıcıların özelikle eğitim düzeyi düşük olan vatandaşları tuzaklarına düşürdüğünü belirterek, bilgilendirme çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika


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