Batman'da polis eşlerinden öğrencilere destek - Son Dakika
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Batman'da polis eşlerinden öğrencilere destek

6 saat önce

Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Batman Şubesi ile Batman Fernas Ortaokulu folklor ekibinin kıyafet ihtiyacını karşıladı.

Batman'da polis eşlerinden öğrencilere destek, System.String[]

Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Batman Şubesi ile Batman Fernas Ortaokulu folklor ekibinin kıyafet ihtiyacını karşıladı.


Okul bahçesinde çocuklara kıyafetlerini dağıtan polis eşleri, okul bahçesinde davul zurna eşliğinde folklor ekibiyle halay çekti.


Halay sonrası, motorize polis ekipleri çocukları motosikletlere bindirdi.


Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın eşi dernek başkanı Emine Kıraç, her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi.


Okulun folklor ekibinin kıyafet sıkıntısına rağmen 2019 yılında Batman'da Okul Sporları Halk Oyunları Kategorisinde Batman birincisi olduklarını anımsatan Kıraç, şöyle dedi:


"PEKAY olarak çocuklarımızın kıyafet ihtiyacını karşılamaktan mutluluk duyduk. Geçen yıl çocuklarımız Batman'da folklorda birinci olduklarını duymuştuk. İnşallah bu kıyafetlerle de daha güzel daha başka yarışmalara hazırlanacaklar. Onları mutlu etmeye çalıştık, inşallah mutlu olmuşlardır. PEKAY olarak, emniyet olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız inşallah."


İlk defa polisle bu kadar yakın diyalog kurduklarını belirten öğrenciler ise yardımlardan dolayı polis eşlerine teşekkür etti.

Köroğlu, Batman, Polis, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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