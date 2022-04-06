Batman'da polis kan bağış kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile polisler kan bağışında bulundu.

???????Kıraç ile 177 polis, kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay Batman Şubesince Atatürk Parkı önüne konuşlu kan bağış noktasında kan verdi.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Hulusi Şahin'in kan bağışında bulunulması için yaptığı çağrıdan sonra harekete geçtiklerini söyledi.

Kıraç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü olan 177 sayısını baz alarak 177 personelle kan verdiklerini belirterek, "Ülkemiz ve insanlarımız kıymetli. Bu yüzden Kızılay'a destek olmaya geldik. Vatandaşlarımızı hem iyilik yapma adına hem de sağlık açısından kan vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.