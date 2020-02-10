Batman'da polis ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da polis ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu - Son Dakika

Batman'da polis ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu

6 saat önce

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ve vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Batman'da polis ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu, System.String[]

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ve vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında Kızılay tarafından açılan standa başvuran çok sayıda gönüllünün İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan asker ve komutanlar yanı sıra ilçe emniyet amirliğinde görevli polisler ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.


Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mustafa Kocabaş, kan vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Kocabaş, "Ülkemizde felaketler yaşanıyor. Bütün kardeşlerimizin kan ihtiyacı var. Kış aylarında kan bağışı düşüyor. Kan bağışında bulunduk, bir kişiye yardımcı olabilirsek ne mutlu bize" dedi.


Recep Uslu isimli vatanda ise kan vermenin her insanın görevi olduğunu söyledi. Uslu, "Kan her zaman ihtiyaçtır. Vatandaşların bunu alışkanlık haline getirmezi gerekir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her kan bir can kurtarır bu can sizin ailenizden de olabilir. Çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir babanız olabilir yani bir yakınız olabilir" diye konuştu. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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