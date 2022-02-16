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Batman'da rögar hırsızları yakalandı - Son Dakika

Batman'da rögar hırsızları yakalandı

16.02.2022 14:36
Batman'da rögar hırsızları yakalandı

Batman'da yolda bulunan 2 rögar kapağını çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Batman'da yolda bulunan 2 rögar kapağını çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Batman 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A., E.K., M.A. ve S.G., yolda bulunan 2 rögar kapağını çalmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zanlıları çaldıkları kapaklarla yakaladı. Yakalanan 4 şüpheli adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - BATMAN

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Batman, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da rögar hırsızları yakalandı - Son Dakika


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