Batman'da rögar hırsızları yakalandı - Son Dakika

Batman'da yolda bulunan 2 rögar kapağını çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Batman 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A., E.K., M.A. ve S.G., yolda bulunan 2 rögar kapağını çalmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zanlıları çaldıkları kapaklarla yakaladı. Yakalanan 4 şüpheli adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - BATMAN