Batman'da safra kesesi ve fıtık ameliyatı aynı anda yapıldı

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde bir hastaya safra kesesi ve fıtık ameliyatı aynı anda yapıldı

Safra kesesi iltihabı ile kasık fıtığı şikayeti ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne başvuran 64 yaşındaki Hanifi Avcı, yapılan tetkiklerinin ardından ameliyata alındı. Kapalı yöntemle ameliyat edilen Avcı'nın hem safra kesesi alındı hem de sağ ve sol fıtık ameliyatı yapıldı.



Ameliyatın ardından bir gün hastanede kalan Avcı, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.



Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Ümit Alakuş, kapalı yöntemle alemiyat yaptıklarını aktararak, "Aynı seansta kapalı ameliyat yöntemi ile hem safra kesesini aldık, hem de her iki büyük fıtığını tedavi ettik." dedi.

3 yıldır çektiği sancıların dayanılmaz bir boyuta ulaştığını belirten hasta Hanifi Avcı ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.