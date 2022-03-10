Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu - Son Dakika
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Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu

10.03.2022 19:07
Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu

BATMAN'da sağanak sonrası kayan toprakla oluşan çamur, Garzan Çayı kıyısındaki Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı doldurdu.

BATMAN'da sağanak sonrası kayan toprakla oluşan çamur, Garzan Çayı kıyısındaki Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı doldurdu. TPAO ve TPIC ekipleri, çamuru temizlemek için çalışma başlattı.

Batman'ın ilçelerinde de etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen heyelan, Garzan çayı kıyısındaki petrol sondaj kulesinin etrafını çamurla doldurdu. Ekipler, Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı dolduran çamuru temizlemek için çalışma başlattı. İşçilerin kaldığı konteynerler de hasar gördü. Yetkililer, sahada gerekli önlemlerin alındığını, çamurun temizlenmesiyle sondaj çalışmalarına başlanacağını belirtti.


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Petrol, Batman, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu - Son Dakika


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