BATMAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETİ KAPIYA YASLANARAK ÖNLEDİ - Son Dakika
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BATMAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETİ KAPIYA YASLANARAK ÖNLEDİ

15.07.2022 00:00

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapattıktan sonra yaslandıkları kapı sayesinde olası şiddet olayından kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen hasta yakınları sıra beklemeden acil servis odasına girmek istedi. Sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkardı. Bu sırada hasta yakınları kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri kapıya birlikte yaslanarak içeri girmelerine engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık çalışanları hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATMAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETİ KAPIYA YASLANARAK ÖNLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATMAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETİ KAPIYA YASLANARAK ÖNLEDİ - Son Dakika
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