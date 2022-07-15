Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

15.07.2022 20:30
Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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