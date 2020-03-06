Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da sağlık personeline 'çocuklarda ani ölüm' ve 'göğüs ağrıları' eğitimi - Son Dakika

Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" eğitimi

6 saat önce

Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" konularında eğitim verildi.

Batman'da sağlık personeline

Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" konularında eğitim verildi.

Batman Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitime, Batman, Kozluk, Sason, Gercüş, Hasankeyf ve Beşiri ilçelerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları katıldı.

Pediyatrik Kardiyolog Prof Dr. Türkan Ertuğrul, ani ölümlerin nedenleri ve çocuklarda ani ölümlerin önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Nizamettin Toprak da göğüs ağrılarının sebepleri ve tedavi yolları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kalp Vakfının organizasyonu ile gerçekleştirilen eğitimlere Batman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ayhan Aktaş ve Şube Müdürü Yahya Yetiz de katıldı.

Kozluk, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hollanda'da da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020 programında değişiklik yaşanmayacak Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da sağlık personeline "çocuklarda ani ölüm" ve "göğüs ağrıları" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]