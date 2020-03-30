Batman'da sağlıkçılara börek ikramı - Son Dakika

Akıl, imkanlar ölçüsünde sağlık personeline bu tür ikramlarının devam edeceğini söyledi.

Esnaf Ömer Faruk Akıl, yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlıkçıların zor şartlarda önemli görevler üstlendiğini belirterek, onlara moral vermek istediklerini aktardı.

Batman'da unlu mamül üretimi yapan bir esnaf, Bölge Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelini ziyaret ederek börek ikramında bulundu.

Batman 'da koronavirüse karşı mücadelede fedakarca görev yapan sağlık personeline börek ikram edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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