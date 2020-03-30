Batman'da sağlıkçılara börek ikramı - Son Dakika

Batman'da sağlıkçılara börek ikramı
6 saat önce
Batman'da koronavirüse karşı mücadelede fedakarca görev yapan sağlık personeline börek ikram edildi.
Batman'da koronavirüse karşı mücadelede fedakarca görev yapan sağlık personeline börek ikram edildi.
Batman'da unlu mamül üretimi yapan bir esnaf, Bölge Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelini ziyaret ederek börek ikramında bulundu.
Esnaf Ömer Faruk Akıl, yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlıkçıların zor şartlarda önemli görevler üstlendiğini belirterek, onlara moral vermek istediklerini aktardı.
Akıl, imkanlar ölçüsünde sağlık personeline bu tür ikramlarının devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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